Diplomatik İlişkiler 50. yılı 50 eser ile taçlandırılıyor

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yılı münasebetiyle düzenlenen sergi, 5 – 11 Haziran 2019 tarihlerinde başkent Ulan Batur'daki National Art Gallery'de sanat severlerle buluşacak.

'50 yıla 50 eser' konseptiyle hazırlanan sergi Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulan Batur Büyükelçiliği'nin himayelerinde gerçekleşecek. Serginin sponsorluğunu ise Türk Hava Yolları (THY) üstleniyor.

Eserlerini yurt dışındaki sanat severler ile paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ressam Akın Ekici, iki ülke arasındaki ilişkinin sanat ile daha da güzelleşip, derinleşeceğine dikkat çekti. Yaşamdaki en önemli yolculuğun insanın kendi içine yaptığı yolculuk olduğunu ifade eden Ressam Akın Ekici; varlığı anlama, hayatının gayesini bulma, kendini tanıma ve olgunlaşma yolculuğu olarak tanımladığı bu süreci ve sergisini şöyle anlattı:

"Doğumundan ölümüne kadar bir yolculuk içindedir insan. Ölümle başlayan yeni bir doğum ise sonsuzluğa uzanan gizemli bir başka yolculuğun kapısını aralar. İnsanın içsel yolculuğunda elde ettiği kazanımlar fiziksel yolculuklarının zenginlikleri ile de harmanlandığında her insanın kimliğini yansıtan hikâyesi oluşmaya başlar. Her insan bir yolcudur bu hayatta, gören, duyan, konuşan, düşünen, hisseden, algılayan, farkına varan ve biriktiren bir yolcu. Her yolculuk albüme eklenecek yeni bir hikâyenin, her hikâye de yeni yolculukların habercisidir.

Her yolcunun hikâyesi kendisine özeldir. Belki diğer yolcuların hikâyeleri ile ortak yönler benzerlikler bulunabilir bu hikâyelerde. Ancak, her yolcunun hikâyesini anlatış tarzı o kadar özneldir ki tıpa tıp aynı hikâye anlatılıyormuş gibi görünse de anlatan yolcunun genetik aktarımları, ruhsal gelişiminin mertebesi, duygu durumu, yetiştiği çevre ve birikimleri bir hikâyenin diğerinden ayrıştırılabilmesine kolayca imkân sağlar. İşiten kulaklardan ziyade dinleyen gönüller için elbette ki. En güzeli de nedir biliyor musunuz? Anlattığınız hikâyenizin başka kişilerde yeni hikâyelere dönüşebilmesi, sizin hikâyenizde yer alan malzemelerin başkalarının kendi hikâyelerini anlamalarını veya onları keşfetmesini sağlamasıdır.

Bu aktarım ile yeni algılama ve dönüşümlerin sağlanmasının en iyi yolu bence sanattır. Ben kendi sanatımda yani yaptığım resimlerde hikâyelerimi bilinçli veya bilinçsiz olarak tuvallerime aktarırım. Buradaki en büyük keyfim ise eserlerimi görenlerin kendi hikâyelerini fark etmeleri, keşfetmeleri veya yaratmaları oldu. Bir yolcunun hikâyesi diğer yolcuların kendi hikâyelerini anlatmasına vesile oldu.

Şimdi ben, ailem ve eserlerim yeni ve uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a. Mevcut hikâyelerimi başka coğrafyalardaki yolculara aktarmak, yenilerine zemin hazırlamak, malzeme toplamak için.

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yılı münasebetiyle, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Ulan Batur Büyükelçiliği'nin himayelerinde gerçekleştirilecek "Yolcudan Yolcuya Hikayeler" isimli, her bir yıla atfedilmiş 50 eserimden oluşan bu kişisel sergimin plânlanması, organize edilmesi ve gerçekleştirilmesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Moğolistan Büyükelçisi Sayın M. Ahmet Yazal ile Muhterem Hanımefendi Sayın Dr. Kadire Zeynep Sayım Yazal'a, onların nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na, sergi sponsorlarımıza, Türk Hava Yolları'na (THY) ve sergiye ev sahipliği yapan Ulan Batur National Art Gallery'e sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum."