Diplomatik ilişkilerin 60'ıncı yılında Türkiye-Cezayir ilişkileri güçlenmeye devam ediyor - Son Dakika
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Diplomatik ilişkilerin 60'ıncı yılında Türkiye-Cezayir ilişkileri güçlenmeye devam ediyor

16.05.2022 17:26
Diplomatik ilişkilerin 60'ıncı yılında Türkiye-Cezayir ilişkileri güçlenmeye devam ediyor

Cezayir'in Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1962'de başlayan Türkiye-Cezayir resmi ilişkileri güçlü bir şekilde sürüyor.

Cezayir'in Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1962'de başlayan Türkiye-Cezayir resmi ilişkileri güçlü bir şekilde sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 15-17 Mayıs tarihleri arasındaki resmi ziyareti kapsamında Ankara'da bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 17 yıl sonra Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiriyor.

Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşlerinin 1516 yılında Cezayir'e gelişleriyle başlayan Türkiye-Cezayir ilişkileri, 2000'li yıllarda siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarda birçok ilerlemeye tanık oldu.

Türkiye, 1962 yılında bağımsızlığını ilan eden Cezayir'e 1963'te büyükelçiliğini açtı.

Cezayir'den Türkiye'ye cumhurbaşkanlığı düzeyinde en son ziyaret, Şubat 2005'te Abdulaziz Buteflika tarafından gerçekleşti.

İki ülke arasında 2006 yılında ilişkileri geliştirmek adına "Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

Türkiye'den Cezayir'e cumhurbaşkanlığı seviyesindeki son ziyaret ise Ocak 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında "Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi" kurulmasına ilişkin ortak bildiri imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat 2018'de Cezayir'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ikisi ticari nitelikli olmak üzere 7 iş birliği anlaşmasına imza atılmıştı.

Türkiye-Cezayir arasında 5 milyar dolara varan ekonomik ilişkiler

Türkiye ile Afrika'nın en geniş yüzölçümüne sahip 40 milyon nüfuslu Cezayir arasında çok yönlü ekonomik ilişkiler mevcut.

Kıtanın 4'üncü en büyük ekonomisi olan Cezayir, Rusya, İran ve Azerbaycan'ın ardından Türkiye'nin dördüncü büyük doğal gaz tedarikçisi.

Cezayir'e Türk iş insanları tarafından doğrudan yapılan yatırımlar, 5 milyar dolara ulaşmış durumda.

Türkiye'nin Cezayir'deki yatırım kalemleri arasında demir-çelik, kimyevi ürünler, tekstil, ilaç sanayi, inşaat ve yapı malzemeleri, gıda-restoran alanları öne çıkıyor.

Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşlerinin 1516'da Cezayir'e gelmesiyle başlayan Türkiye-Cezayir kültürel ilişkileri 500 yılı aşkın köklü bir tarihe dayanıyor.

Bu bağlamda, başkent Cezayir'de Osmanlı döneminden kalan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen tarihi Keçiova Camisi, 9 Nisan 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın katıldığı törenle açılmıştı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Cezayir, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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