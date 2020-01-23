Diplomatın şehit olduğu Erbil saldırısında tutuklu sayısı 3 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diplomatın şehit olduğu Erbil saldırısında tutuklu sayısı 3 oldu - Son Dakika

Diplomatın şehit olduğu Erbil saldırısında tutuklu sayısı 3 oldu

12 dakika önce

IRAK'ta Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit olduğu saldırıyla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan F.Ç., Irak'tan Türkiye'ye giriş yaparken yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diplomatın şehit olduğu Erbil saldırısında tutuklu sayısı 3 oldu, System.String[]

IRAK'ta Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit olduğu saldırıyla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan F.Ç., Irak'tan Türkiye'ye giriş yaparken yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 3 oldu.

Erbil'deki restoranda 17 Temmuz 2019'da düzenlenen saldırıda Türk Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse şehit edilirken, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetti. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından yapılan soruşturma sonucunda saldırıyı terör örgütü PKK'lı Mazlum Dağ ile birlikte 3'ü Türk, 6 kişinin gerçekleştirdiği açıklandı.

Saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatılırken olayla ilgili Irak'ta gözaltına alınan 11 kişinin iadesi için talepname düzenlendi. Emniyet ve MİT'in ortaklaşa yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen V.A. Aralık 2019'da Şırnak'ta yakalanarak Ankara'ya getirildi. Şüphelinin sorgusunda suçlamaları kabul etmediği, Irak'a yasal yollardan çalışmak için gittiğini söylediği belirtildi. Soruşturma kapsamında yine hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli M.B. de Ocak 2020 başında yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan şüpheli de Ankara'ya getirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunun şüpheli F.Ç. ise geçen hafta Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girmek isterken kimlik kontrolü sırasında yakalandı. Şırnak'ta çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan şüphelinin sorgulanmak üzere Ankara'ya getirileceği belirtildi.


Türkiye, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:39 Kaynak: DHA
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