Son Dakika Haberleri: Diplomatın şehit olduğu Erbil saldırısıyla ilgili bir kişi tutuklandı
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Diplomatın şehit olduğu Erbil saldırısıyla ilgili bir kişi tutuklandı

7 saat önce

IRAK'ın Erbil kentinde, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen bir kişi, Şırnak'ta yakalandı.

Diplomatın şehit olduğu Erbil saldırısıyla ilgili bir kişi tutuklandı, System.String[]

IRAK'ın Erbil kentinde, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen bir kişi, Şırnak'ta yakalandı. Tutuklanan şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sorgulanmak üzere Ankara'ya getirilecek.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse, geçen 17 Temmuz'da Erbil'de bir retorantta düzenlenen silahlı saldırıyla şehit edildi. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından yapılan soruşturma sonunda, saldırıyı terör örgütü PKK'lı Mazlum Dağ ile birlikte 3'ü Türk, 6 kişinin gerçekleştirdiği açıklandı. Daha sonra yapılan operasyonlarda da Irak'ta toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili Irak'ta gözaltına alınan 11 şüphelinin iadesi için talepname düzenlendi.

EMNİYET VE MİT ORTAK ÇALIŞTI

Emniyet ve MİT'in ortaklaşa yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüphelinin kimliği de savcılığa bildirildi. Türkiye'de olduğu belirlenen ve savcılık tarafından gözaltı kararı verilen adı açıklanmayan şüpheli, Şırnak'ta yakalandı.

TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Şırnak'ta nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli, ifadesinin ardından tutuklandı. Şüphelinin sorgulanmak üzere Ankara'ya getirileceği belirtildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, -


Türkiye, Şırnak, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:48 Kaynak: DHA
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