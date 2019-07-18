Son Dakika Haberleri: Diplomatın şehit olduğu restoranda Türk heyetinden inceleme
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Diplomatın şehit olduğu restoranda Türk heyetinden inceleme

8 dakika önce

ekibi, restoranda tadilat yapıldığını ve camlarının değiştirilmeye çalışıldığını gözlemledi.

Diplomatın şehit olduğu restoranda Türk heyetinden inceleme, System.String[]
ekibi, restoranda tadilat yapıldığını ve camlarının değiştirilmeye çalışıldığını gözlemledi. Yerel güvenlik güçlerinin çekim yapılmasına izin verilmediği restoranın çevresinde de çok sayıda güvenlik görevlisinin bulunduğu görüldü.
CENAZESİ TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ
Adıyaman'ın Kahta ilçesi nüfusuna kayıtlı ancak ailesi Mersin'de, kendisi de eşiyle birlikte Ankara'da ikamet eden şehit Osman Osman Köse'nin cenazesi, Türk yetkililer tarafından Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya götürüldü. Şehidin cenazesinin ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
BAYRAMA YAKIN TÜRKİYE'YE DÖNECEKTİ
Şehit Osman Köse'nin 6 aylık geçici görevlendirme kapsamında 5 ayı aşkın süre önce Erbil'e geldiği ve yaklaşık iki hafta sonra görevini tamamlayıp, Kurban Bayramı öncesi Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası şehit Osman Köse'nin Kurban Bayramı'nı Mersin'de geçirip, Ankara'daki görevine devam etmeyi düşündüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Restoranın görüntüsü

-Muhabir anonsu

-Detaylar


- Irak
Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:03 Kaynak: DHA
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