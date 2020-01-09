Diplomatlar heyetinden Cammu Keşmir'e

Hindistan'da 15 ülkenin diplomatlarından oluşan heyet, Hint hükümetince 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'deki durumu değerlendirmek için bölgeye yaptığı iki günlük ziyaretine başladı.

Hint basınındaki haberlere göre, aralarında ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Kenneth Ian Juster'in de bulunduğu; Bangladeş, Norveç, Vietnam, Maldivler, Güney Kore, Fas ve Nijerya gibi ülkelerden diplomatlar Srinagar'a ulaştı.

Yetkililer, heyetin Srinagar'daki ziyaretinin ardından günün ilerleyen saatlerinde Jammu'ya geçeceğini, burada hükümet yetkilileri ve sivil toplum üyeleri ile görüşeceğini bildirdi.

Avrupa Parlamentosundan 24 milletvekili, geçen yıl ekim ayının sonunda Cammu Keşmir'e ziyaret gerçekleştirmişti.

Hükümetin, Hint politikacıların Cammu Keşmir'e girmesine müsaade etmeyip Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerinin bölgeye girişlerine izin vermesi, ülkede tartışmaya yol açmıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayın yapan çoğu gazete, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos'tan sonra baskılarını güncelleyememişti.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.