Son Dakika Haberleri: Dipsiz Göl'de sorumlular açığa alındı, alan eski haline getirilecek (2)
Son Dakika Güncel Dipsiz Göl'de sorumlular açığa alındı, alan eski haline getirilecek (2) - Son Dakika

Dipsiz Göl'de sorumlular açığa alındı, alan eski haline getirilecek (2)

6 saat önce

DİPSİZ GÖLDE ÇALIŞMA BAŞLATILDIGümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan kazı çalışması sırasında toprak doldurulup yok edilen, Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Dipsiz Göl'de sorumlular açığa alındı, alan eski haline getirilecek (2), System.String[]

DİPSİZ GÖLDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan kazı çalışması sırasında toprak doldurulup yok edilen, Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Gümüşhane Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri göl alanına dökülen dayanıksız toprağı çıkarıp, yerine suya dayanıklı kireçli ve killi toprak dökmeye başladı. Göl alanı ardından suyla doldurularak eski haline getirilecek. Çalışmanın birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konya Büyükşehir Belediyesi'nden su ve ulaşıma yüzde 15 zam
Şişli'de yangın paniği! Binadakiler hemen tahliye edildi Şenol Güneş: Yarınki maçımızı kazanarak grubu iyi şekilde bitirmek istiyoruz Okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş, otel odasında ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 00:00:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dipsiz Göl'de sorumlular açığa alındı, alan eski haline getirilecek (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]