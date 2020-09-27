Dipsiz Göl, eski haline döndü - Son Dakika

Dipsiz Göl, eski haline döndü

GÜMÜŞHANE'nin Taşköprü Yaylası'nda define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile valiliğin yürüttüğü eylem planı kapsamındaki çalışmalarla yeniden eski haline döndü.

Dipsiz Göl, eski haline döndü, System.String[]
GÜMÜŞHANE'nin Taşköprü Yaylası'nda define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile valiliğin yürüttüğü eylem planı kapsamındaki çalışmalarla yeniden eski haline döndü. Su seviyesi yükselen gölün çevresindeki canlı yaşamının da canlandığı belirtildi.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki Dipsiz Göl'de, 'define' söylentisi üzerine 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğü'nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Bölgede, geçen yıl 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarma ekipleri, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de, 4 gün sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı. Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanı taş ve toprak yığını haline döndü.

EYLEM PLANI HAZIRLANDIKazı sonrası toprak doldurularak kapatılan Dipsiz Göl'ün eski haline döndürülmesi için çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve valilik tarafından hazırlanan 4 maddelik eylem planı kapsamında göl için alana dökülen, dayanıksız toprak çıkarıldı. Yerine ise suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döküldü. Silindirle tabanı hazırlanan göl alanına, yandaki dereden boru hatlarıyla doğal kaynak suyu verilmeye başlandı. Çalışmalar, Gümüşhane Valiliği'nin koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce akademisyen ve jeologların nezaretinde yürütüldü. Göl çevresinin flora ve endemik türlerinin korunmasına yönelik de çalışma gerçekleştirildi.ESKİ HALİNİ ALDI Göle yakındaki doğal kaynaktan su verildi. 1 ay boyunca su verilen göl doldu, su tutmaya başladı. Gölün çevresi çocukların düşmemesi ve hayvanların girmemesi için çitle çevrildi, etrafı ise taşla çevrildi. Yaz ayı ile birlikte göl kıyısındaki bitki örtüsü de yeşerdi. Dipsiz Göl böylece yeniden eski haline dönmüş oldu.'DEVLETTEN ALLAH RAZI OLSUN'Yayla sakini Süleyman Dervişoğlu, gölün eski haline dönmesinde katkı sunan devlet yetkilileri ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Göl yaklaşık iki aydır su takviyesi akmıyor. Hiçbir azalma olmuyor gölde, eski halinden çok daha güzel bir vaziyet almış durumda. Özellikle yanındaki çimenle çalışması çok güzel olmuş. Allah razı olsun devletimizin yetkililerinden, burada gerçekten büyük bir çalışma yaptılar. Ben yöre sakiniyim zaten, diğer komşularımızda bu halini çok beğendiler. Özellikle de çevresinin sarılıp, yapılması çok iyi oldu. Böyle önlem alınmasından yaylada yaşayanlar çok memnun. Burada yaşayan herkes dua ediyor. Burayı bu duruma getiren, valimizden, devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Son haliyle görmeye birçok insan geliyor. İstanbul'dan gelenler oluyor, üniversitelerden gelenler oluyor. Türkiye'nin gündeminde artık burası, ziyaretçiler sürekli geliyor. Gelenler çok daha güzel olduğunu söylüyor" dedi.'ÇOK GÜZEL OLDU'Dipsiz Gölü ziyarete gelen Hasan Kalan da, "Önceden de buraya geliyordum, bu korumalar yoktu, şimdi bunları yapmışlar çok güzel olmuş. Öncesinde buraya insan düşse kurtulamazdı. Şu teller yoktu, yapılması çok güzel oldu. Ümit ediyorum ki çok daha güzel olacak" diye konuştu.'ÇEVRE DÜZENLEMESİ DE ÇOK GÜZEL OLMUŞ'

Dipsiz Göle ilk kez ziyaret eden Davut Samet Tombul ise, "İlk defa geliyorum, çok güzel bir doğası ve suyu olduğunu duymuştum. Şu an yağmurdan dolayı suyun renginde bir çamurlanma olmuş, umarım bir daha geldiğimde mavi şekliyle karşılaşırım, bol bol fotoğraf çekerim. Çevre düzenlemesi de çok güzel olmuş, özellikle etrafının sarılmasıyla daha korunaklı bir yer olmuş" dedi.


- Şhane
Dipsiz Göl, eski haline döndü
Dipsiz Göl, eski haline döndü
Dipsiz Göl, eski haline döndü
Dipsiz Göl, eski haline döndü
Dipsiz Göl, eski haline döndü
Dipsiz Göl, eski haline döndü
Dipsiz Göl, eski haline döndü
Dipsiz Göl, eski haline döndü
Dipsiz Göl, eski haline döndü
Dipsiz Göl, eski haline döndü
Dipsiz Göl, eski haline döndü
Dipsiz Göl, eski haline döndü
Dipsiz Göl, eski haline döndü
Dipsiz Göl, eski haline döndü
Dipsiz Göl, eski haline döndü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gümüşhane, Taşköprü, Define, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 12:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dipsiz Göl, eski haline döndü - Son Dakika

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