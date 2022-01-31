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Sivas'ta Dipsiz Göl Şelalesi'nde dev buz sarkıtları oluştu - Son Dakika

Sivas'ta Dipsiz Göl Şelalesi'nde dev buz sarkıtları oluştu

31.01.2022 11:42

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl Şelalesi, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl Şelalesi, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Sivas'a 82, Doğanşar'a 16 kilometre uzaklıkta bulunan, yaklaşık 50 metreden dökülen Dipsiz Göl Şelalesi'nde soğuk hava nedeniyle uzunlukları yaklaşık 15 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı şelalenin çevresinde kar kalınlığı da yer yer 1 metreye ulaştı.

Şelaleyi turizme kazandırmak için önceki yıllarda "Dipsiz Göl ve Dipsiz Göl Şelalesi Mesire Alanı Projesi" hazırlanmış, proje kapsamında şelalenin üzerine 60 metre yüksekliğinde asma köprü yapılması planlanmıştı. Şelalenin zeminine proje kapsamında yapılan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki demir merdivenlerle ulaşılıyor.

Sivas'ta Dipsiz Göl Şelalesi'nde dev buz sarkıtları oluştu
Sivas'ta Dipsiz Göl Şelalesi'nde dev buz sarkıtları oluştu
Sivas'ta Dipsiz Göl Şelalesi'nde dev buz sarkıtları oluştu

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Doğanşar, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta Dipsiz Göl Şelalesi'nde dev buz sarkıtları oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta Dipsiz Göl Şelalesi'nde dev buz sarkıtları oluştu - Son Dakika
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