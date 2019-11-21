Son Dakika Haberleri: Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
Son Dakika Güncel Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı - Son Dakika

Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

6 saat önce

GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de define kazısına izin veren Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile müze müdürlüğü personeli Yunus Ağa, haklarında...

Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı, System.String[]

GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de define kazısına izin veren Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile müze müdürlüğü personeli Yunus Ağa, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl, 'define' söylentisi üzerine yapılan kazı ile yok oldu. Kamuoyunda büyük tepkiye yolaçan konu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında müfettişler çalışma başlattı. Soruşturmada define kazısı için olumlu görüş bildiren Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile Trabzon Müze Müdürlüğü görevlisi Yunus Ağa açığa alındı.Bakanlık ve Valilik müfettişlerinin kazı izni veren görevlilerin ifadelerini alacağı, ihmali görülen görevliler hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.


Gümüşhane, Taşköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın ailesine taziye telefonu Futbol kulüplerinin 7 milyar TL'lik borcu yapılandırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 14:11:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]