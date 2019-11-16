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Dipsiz Göl'ü 'kurtarma' çalışmaları başladı
6 saat önce
Dipsiz Göl'ü 'kurtarma' çalışmaları başladı
Gümüşhane'de define aranması için kazılan ve yörede Dipsiz Göl olarak anılan alanın rehabilitasyonu için akademisyen ve teknik elemanlardan oluşan ekip çalışmalara başladı.
İl merkezine bağlı Dumanlı köyü sınırları içindeki alana gelen ekipler, gölde toprakla doldurulan alanı iş makinesi yardımıyla boşalttı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:17
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