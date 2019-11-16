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Dipsiz Göl'ü 'kurtarma' çalışmaları başladı

6 saat önce

Dipsiz Göl'ü 'kurtarma' çalışmaları başladı

Dipsiz Göl'ü 'kurtarma' çalışmaları başladı, System.String[]

Gümüşhane'de define aranması için kazılan ve yörede Dipsiz Göl olarak anılan alanın rehabilitasyonu için akademisyen ve teknik elemanlardan oluşan ekip çalışmalara başladı.


İl merkezine bağlı Dumanlı köyü sınırları içindeki alana gelen ekipler, gölde toprakla doldurulan alanı iş makinesi yardımıyla boşalttı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:17 
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