Son Dakika Haberleri: Dipsizgöl şelalesi büyülüyor
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Dipsizgöl şelalesi büyülüyor

30 dakika önce

Dipsizgöl şelalesi Hazan mevsiminde güzelliği ile ziyaretçilerini büyülüyor.

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Dipsizgöl şelalesi Hazan mevsiminde güzelliği ile ziyaretçilerini büyülüyor.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsizgöl şelalesi, Sonbahar mevsiminde de doğa severlerin uğrak yeri oldu. Ağaçların yapraklarının sararması ile faklı bir güzelliğe bürünen şelale, adeta ziyaretçilerini büyülüyor. Şelaleyi ziyaret edenler, baharda olduğu kadar Dipsizgöl şelalesinin Sonbahar mevsiminde de güzel göründüğünü belirtip, "Dinlenmek ve güzel vakit geçirmek için buraya geliyoruz. Şelaleyi Sonbahar'da görmeyenlerin mutlaka gelip görmesi gerekir" dedi.

(OE-GF-AŞ-Y)

Doğanşar, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
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