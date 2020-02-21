Dipsizgöl Tabiat Parkı Kaymakamlığa devredildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dipsizgöl Tabiat Parkı Kaymakamlığa devredildi - Son Dakika

Dipsizgöl Tabiat Parkı Kaymakamlığa devredildi

7 saat önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Dipsizgöl Tabiat Parkı'nın işletmeciliğinin Tosya Kaymakamlığına devredildiğini açıkladı.

Dipsizgöl Tabiat Parkı Kaymakamlığa devredildi, System.String[]

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Dipsizgöl Tabiat Parkı'nın işletmeciliğinin Tosya Kaymakamlığına devredildiğini açıkladı.


Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Çifter köyü sınırları içinde bulunan doğa harikası Dipsizgöl Tabiat Parkı'nın işletmeciliğinin Tosya Kaymakamlığına devrini öngören sözleşmeyi imzaladıklarını söyledi.


Daha önce kesin sözleşme imzalanıncaya kadar taraflar arasında imzalanan ve valilik onayıyla yürürlüğe giren geçici sözleşmenin yürürlükten kalktığını belirten Pişkin, şunları kaydetti:


"Dipsizgöl, sahipsizliğinin yanı sıra tüm ülkeye de ilçemizi mahcup düşüren kötü bir görünüme kavuşmuştu. Böylesi doğa harikası bir alanın layık olduğu görünüme ve statüye kavuşturulması temel amacımızdır. Sözleşmenin taraflara ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ile imzaladığımız sözleşme, 20 yıl süreyle milli parkın işletmeciliğinin Tosya Kaymakamlığına devrini öngörüyor."

Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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