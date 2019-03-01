Dipten çıkış başladı, Sanmar iki ayda sipariş defterini doldurdu
1 saat önce
2021'e hazırlanan römorkörcüler, Avrupalı Sanmar'ın sipariş defterini doldurdu.
2021'e hazırlanan römorkörcüler, Avrupalı Sanmar'ın sipariş defterini doldurdu. Ali Gürün
, "2019'a hızlı girdik, 12 sipariş birden geldi. İlk kez bu kadar kısa sürede bu kadar çok sipariş aldık" dedi. (Aysel Yücel)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:05
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