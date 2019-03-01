Son Dakika Haberleri: Dipten çıkış başladı, Sanmar iki ayda sipariş defterini doldurdu

Dipten çıkış başladı, Sanmar iki ayda sipariş defterini doldurdu

1 saat önce

2021'e hazırlanan römorkörcüler, Avrupalı Sanmar'ın sipariş defterini doldurdu.

Dipten çıkış başladı, Sanmar iki ayda sipariş defterini doldurdu, System.String[]
2021'e hazırlanan römorkörcüler, Avrupalı Sanmar'ın sipariş defterini doldurdu. Ali Gürün, "2019'a hızlı girdik, 12 sipariş birden geldi. İlk kez bu kadar kısa sürede bu kadar çok sipariş aldık" dedi. (Aysel Yücel)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:05 

Gürün, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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