Son Dakika Haberleri: Dirar 2 yıl daha Fenerbahçe'de
Son Dakika Spor Dirar 2 yıl daha Fenerbahçe'de

Dirar 2 yıl daha Fenerbahçe'de

7 saat önce

Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Dirar 2 yıl daha Fenerbahçe'de, System.String[]

Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp ile 2020 yılının Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Faslı futbolcu Nabil Dirar ile 2022 yılına kadar yeni anlaşma imzaladı.Dirar, 2017 yılında Monaco'dan sarı-lacivertli ekibe dahil olmuştu.


Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:57 Kaynak: DHA
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