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Dirar, 36 gün sonra sahada

6 saat önce

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, yaşadığı sakatlık sonrası 36 gün sonra Kasımpaşa maçı ile beraber sahalara döndü.

Dirar, 36 gün sonra sahada, System.String[]

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, yaşadığı sakatlık sonrası 36 gün sonra Kasımpaşa maçı ile beraber sahalara döndü.

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de Nabil Dirar 36 gün sonra sahalara döndü. Yaşadığı fıtık sakatlığı sebebiyle ağrılarla oynayan Faslı futbolcu, ligin 7. haftasında Antalyaspor maçından sonra milli arada ameliyat olmuştu. 1 Kasım itibariyle takımla beraber çalışmalara başlayan Dirar geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor karşısında kadroda yer almış ancak Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından şans verilmemişti. Süper Lig'in 11. Haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçın 55. dakikasında Rodrigues'in yerine oyuna dahil olan Dirar 36 gün sonra sarı-lacivertli formayı giymiş oldu. Nabil Dirar Fenerbahçe formasıyla bu sezon 7 maçta forma giydi ve 2 gol atma başarısı gösterdi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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