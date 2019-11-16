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Dirar'a yeni görev

6 saat önce

Fas Mili Takımı'nda olan Dirar, 24 Kasım'da deplasmandaki oynanacak Malatya maçında ilk 11'e sağ bekte çıkacak.

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Fas Mili Takımı'nda olan Dirar, 24 Kasım'da deplasmandaki oynanacak Malatya maçında ilk 11'e sağ bekte çıkacak. Daha önce de Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte görev yapan, orta sahanın sağ ve sol kanatları ile sağ bek pozisyonunda oynayarak takımın adeta jokeri durumuna gelen Dirar, Isla dönene kadar bu görevi sürdürecek.


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:42 
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