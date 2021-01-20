Dirar, Erzurum'a doğru - Son Dakika

Dirar, Erzurum'a doğru
20.01.2021 12:27
Fenerbahçe'de sezon başından beri kadro dışında bulunan Faslı futbolcu Nabil Dirar, BB Erzurumspor ile transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'de sezon başından beri kadro dışında bulunan Faslı futbolcu Nabil Dirar, BB Erzurumspor ile transferi konusunda anlaşmaya vardı. Dirar'ın transfer durumu, kendisinin sarı-lacivertli yöneticilerle görüşmesinin ardından resmiyet kazanacak.
Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında düşünülmeyen ve sezon başında kadro dışında bırakılan Faslı futbolcu Nabil Dirar BB Erzurumspor cephesiyle anlaşma sağladı. Dirar, sarı-lacivertli yetkililerle anlaşma sağlaması durumunda bonservisini alıp Erzurum ekibine katılacak. Faslı futbolcunun BB Erzurumspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
(Ozan Buğra Koşar/İHA)
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