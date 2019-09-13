Dirar, Fas'ın Cezayir maçına katılmayacak!
9 dakika önce
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, 20 Eylül tarihinde Fas ile Cezayir arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Şampiyonası maçına katılmayacak.
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, 20 Eylül tarihinde Fas ile Cezayir arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Şampiyonası maçına katılmayacak.
Oynanacak olan bu maçın FIFA takviminde yer almamasından dolayı Dirar kadroda yer almayacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:25
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