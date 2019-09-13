Son Dakika Haberleri: Dirar, Fas'ın Cezayir maçına katılmayacak!
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Dirar, Fas'ın Cezayir maçına katılmayacak!

9 dakika önce

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, 20 Eylül tarihinde Fas ile Cezayir arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Şampiyonası maçına katılmayacak.

Dirar, Fas'ın Cezayir maçına katılmayacak!, System.String[]

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, 20 Eylül tarihinde Fas ile Cezayir arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Şampiyonası maçına katılmayacak.


Oynanacak olan bu maçın FIFA takviminde yer almamasından dolayı Dirar kadroda yer almayacak.


Fenerbahçe, Cezayir, Fas, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:25 
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