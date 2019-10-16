Direğe bağlanan tacizciyi linçten polis kurtardı

Rusya'da çocukları taciz ettiği ve kadınlara bıçakla saldırdığı iddia edilen bir adam, yerel halk tarafından sokak direğine bağlanarak dakikalarca dövüldü. Sanığı linç edilmekten polis kurtardı.

Rusya'nın Arhangelsk kentinde, çocukları taciz ettiği ve kadınlara bıçakla saldırdığı iddia edilen bir adam, yerel halk tarafından bir sokak direğine bağlanarak dakikalarca dövüldü.

Yerel medya, kızgın halkın ifadelerine göre, adamın çocuklara ve kadınlara dokunduğu, bazılarını ise bıçakla kovaladığını yazdı. Direğe bağlanan adam, polis tarafından yerel halkın elinden kurtarılarak gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Adamın direğe bağlı görüntüsü

-Adamın dövülmesi

-Kalabalığın görüntüsü