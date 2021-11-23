Direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da önce minibüse, ardından direğe çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise kazayı hafif yaralı atlattı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, karayolundan şehir merkezi istikametine geçiş yapmak isteyen M.A. idaresindeki 28 ED 237 plakalı Tofaş/Kartal marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol üzerinde tam tur dönmeye başladı. Otomobil bu sırada trafik ışıklarında bekleyen M.A. hakimiyetindeki 55 KJ 355 plakalı minibüse çarptıktan sonra trafik ışıklarına çarparak durabildi. Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN