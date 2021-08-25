Direğe çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Direğe çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarındaki direğe çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarındaki direğe çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Susurluk ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen tek taraflı trafik kazasında elektrik direğine çarparak, tarlaya devrilen aracın sürücüsü E.D. sıkışarak hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların çağrısı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışarak ölen sürücüyü araçtan çıkartarak, cenaze ekiplerine teslim etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

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