Son Dakika Haberleri: Direğe Çarpan Genç Sürücü Yaralandı

Direğe Çarpan Genç Sürücü Yaralandı

22 dakika önce

Direğe çarpan genç sürücü yaralandıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Direğe çarpan genç sürücü yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Abdülaziz Hebbo yönetimindeki 16 MG 364 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak enerji nakil hattı direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:19 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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