Direğe Çarpan Genç Sürücü Yaralandı
22 dakika önce
Direğe çarpan genç sürücü yaralandıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Direğe çarpan genç sürücü yaralandı
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Abdülaziz
Hebbo yönetimindeki 16 MG 364 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak enerji nakil hattı direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:19 Kaynak: İHA
Poşete Para Vermemek İçin Montunu Poşet Yapan Vatandaş Sosyal Medyayı Salladı
Bu Hastaneye Gelen Alışveriş Yapmadan Çıkmıyor
Vatandaşlar, 10 Metre İleride Duran Kayıp İlanındaki Çocuğu Fark Edemedi
Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı