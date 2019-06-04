Direğe çarpan kamyonet takla attı: 6 yaralı
18 dakika önce
İstanbul Sancaktepe'de bir kamyonetin direğe takla atması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
İstanbul Sancaktepe
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:43 Kaynak: İHA
'de bir kamyonetin direğe takla atması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Barajyolu Caddesi'nde C.B. yönetimdeki 34 SH 2203 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpıp takla attı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen çekici aracı kaza yaptığı yerden kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL
İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı
İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53
Emekli polis memuru, sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı
Kılıçdaroğlu YSK'yi eleştirdi: Ekrem Bey'in rakibi artık Binali Bey değil