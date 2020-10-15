Direğe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Direğe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
15.10.2020 18:28
KÜTAHYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
KÜTAHYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
?Kaza, öğleden sonra Kütahya- Eskişehir yolundaki akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Eskişehir'e giden M.B.Ü.'nün kullandığı 43 ABR 025 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada M.B.Ü. ve motosikletteki F.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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