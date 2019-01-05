Son Dakika Haberleri: Direğe Çarpan Otomobil Alev Aldı: 3 Yaralı

Direğe Çarpan Otomobil Alev Aldı: 3 Yaralı

1 saat önce

Direğe çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralıKIRIKKALE - Kırıkkale'de direğe çarpan otomobilin alev aldığı kazada 3 kişi yaralandı.

Direğe çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de direğe çarpan otomobilin alev aldığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gürler Mahallesi'nde seyir halinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ezgihan Özçelik, 06 TMS 36 plakalı otomobili ile direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor kısmı alev aldı. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede otomobildeki yangını söndürdü. Kazada yaralanan sürücü Ezgihan Özçelik ile Fatih ve Mina Özçelik hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:56 Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa
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