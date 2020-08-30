Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü öldü - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tramvay yolunda akımı sağlayan katener direğine çarparak, ikiye bölündü. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mesut Güçsüz, hayatını kaybetti.

Kaza, gece Odunpazarı ilçesine bağlı 71'inci Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Güçsüz'ün kullandığı 06 VN 688 plakalı otomobil, Selami Vardar Caddesi'nde kontrolden çıkıp, tramvay yolunda elektrik akımını sağlayan katener direğine çarptı. Kazada otomobil ikiye bölünerek, hurdaya döndü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü Güçsüz'ü ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Mesut Güçsüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hurdaya dönen otomobil, yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.