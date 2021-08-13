Son dakika haberleri... DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ; SÜRÜCÜ ÖLDÜ - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, beton elektrik direğine çarptı. Otomobilin ikiye bölündüğü kazada sürücü Çetin İlhan (31) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Mesudiye Mahallesi'nden Yunus Emre Mahallesi'ne doğru 16 KPH 96 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Çetin İlhan, viraja girdiği sırada direksiyon kontrolünü yitirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken sürücü Çetin İlhan araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Çetin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hurdaya dönen araç çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.