Son Dakika Haberleri: Direğe çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
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Direğe çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

1 saat önce

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Direğe çarpan otomobil sürücüsü yaralandı, System.String[]
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Cengiz Çataltepe yönetimindeki 58 DK 903 plakalı otomobil, Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Araçta sıkışan sürücü Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:53 Kaynak: AA
Alibaba, Sivas, Güncel
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