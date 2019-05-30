Direğe çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
1 saat önce
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:53 Kaynak: AA
'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Cengiz Çataltepe yönetimindeki 58 DK 903 plakalı otomobil, Alibaba
Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Araçta sıkışan sürücü Sivas Belediyesi
itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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