Direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu - Son Dakika

Direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu
10.10.2020 14:13
Kahramanmaraş'ta yaşanan trafik kazasında aydınlatma direğine çarpan sürücü tarlaya uçtu.
Kahramanmaraş'ta yaşanan trafik kazasında aydınlatma direğine çarpan sürücü tarlaya uçtu.
Kaza, Onikişubat İlçesi Ağçalı Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 DU 390 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Daha sonra çarpmanın etkisiyle tarlaya uçtu. Kazada sürücü hafif yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ
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