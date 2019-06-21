Direğe çarpan otomobil ters döndü: 5 yaralı
57 dakika önce
Elazığ'da direğe çarpıp ters dönen araçta 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:04 Kaynak: İHA
'da direğe çarpıp ters dönen araçta 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Harput
yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 23 DS 665 plakalı otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çaptı. Aydınlatma direğini deviren ve ters dönen araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis
kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
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