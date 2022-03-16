Direğe çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü zamanla yarışarak kurtardılar - Son Dakika
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Direğe çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü zamanla yarışarak kurtardılar

16.03.2022 10:36
Direğe çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü zamanla yarışarak kurtardılar

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı.

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü araç içinde sıkıştı, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Başiskele ilçesinde bulunan Yeşilyurt Mahallesi Hürler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K idaresindeki 41 TF 306 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü K.K. araç içinde sıkıştı, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan K.K, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan K.K., Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Direğe çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü zamanla yarışarak kurtardılar
Direğe çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü zamanla yarışarak kurtardılar
Direğe çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü zamanla yarışarak kurtardılar
Direğe çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü zamanla yarışarak kurtardılar

YORUMLAR
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Otomobil, Tragger, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Direğe çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü zamanla yarışarak kurtardılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Direğe çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü zamanla yarışarak kurtardılar - Son Dakika
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