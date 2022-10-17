Direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

17.10.2022 01:45

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ehliyetsiz sürücü R.T'nin (17) kullandığı 38 UV 287 plakalı otomobil, Pınarönü Mahallesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi'nde kaldırım üzerindeki ağaç direğe çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan R.K. (18), E.B. (15) ve K.A. (17) yaralandı.

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.T. ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

YORUMLAR
500
Sivas haberleri! Sivas'ta 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi Sivas haberleri! Sivas'ta 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi Son dakika haberi! Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Son dakika haberi! Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Şarkışla, İtfaiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:32 Edirne'de tüyler ürperten olay! Gece ormana giren 2 genç gördükleri karşısında donup kaldı
00:22 Marsilya kalecisinin, Messi karşısında aldığı önlem dünya gündemine oturdu
23:54 Nihat Kahveci canlı yayında Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumladı! İşte benzettiği yemek
23:17 Trabzonspor teknik direktörü Avcı'dan Beşiktaş'a bomba gönderme: Ceket çıktığında ben de konuşurum
23:05 Bakan Koca, Bartın'da yaşanan maden faciasındaki yaralılarla ilgili konuştu: 4'ü taburcu oldu
22:50 Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'in istifa sorusuna verdiği cevapla taraftarı sinirden deliye döndürdü
22:27 Beşiktaşlılar Ismael'e yaptıkları olumsuz tezahüratla Dolmabahçe'yi inletti! Eski hocalarını istiyorlar
22:16 Ünlü oyuncu Demiray Erül, 84 yaşında hayatını kaybetti
17:56 Feci patlama sonrası 6 arkadaşını kurtardı! Maden şehidi, diğer arkadaşları için geri dönmüş fakat oksijeni bitmiş
11:28 Bursa'da köpekler, koyun sürüsüne saldırdı! 41 hayvan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 07:51:31. #1.13#
SON DAKİKA: Direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement