DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YERİNDEN FIRLADI 6 YARALI - Son Dakika
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DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YERİNDEN FIRLADI 6 YARALI

30.05.2022 23:11
DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YERİNDEN FIRLADI 6 YARALI

TEKİRDAĞ'da kontrolden çıkıp üst geçit direğine çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı.

TEKİRDAĞ'da kontrolden çıkıp üst geçit direğine çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı. Kazada, hız ibresi 120 kilometrede takılı kalan otomobildeki 2 kişi ile yol kenarında beklerken araçtan kopan parçaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 59 AEC 293 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, üst geçidin direklerine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin motoru ile ön kısımdan kopan parçaları yola savruldu, araç ise 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada otomobil sürücüsü M.A. ve yanındaki Y.E.A. ile kaza sırasında yol kenarında bulunan 2'si çocuk 4 kişi, araçtan kopan parçaların isabet etmesiyle hafif yaralandı.

Kaza üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilin hız ibresinin 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

ÇOCUKLAR İLE ANNE BABASINI GÖRÜNCE KORKTUM

Kazayı evinin balkonundan gören Varol İşbeceren, Yol kenarında bekleyen 4 yaya vardı, ben de balkonumdaydım. Fren sesi duydum, fren sesinden sonra zaten araba hakimiyeti kaybetti, ileride durdu. Yol kenarındaki çocuklar ile anne babayı görünce korktum, su getirdim onlara. Çok şükür onlarda bir şey yok dedi.

DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YERİNDEN FIRLADI 6 YARALI
DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YERİNDEN FIRLADI 6 YARALI
DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YERİNDEN FIRLADI 6 YARALI
DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YERİNDEN FIRLADI 6 YARALI
DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YERİNDEN FIRLADI 6 YARALI
DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YERİNDEN FIRLADI 6 YARALI
DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YERİNDEN FIRLADI 6 YARALI
DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YERİNDEN FIRLADI 6 YARALI
DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YERİNDEN FIRLADI 6 YARALI
DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YERİNDEN FIRLADI 6 YARALI

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Kaynak: DHA

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