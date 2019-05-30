Son Dakika Haberleri: Direğe çarpan otomobilin sürücü yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Direğe çarpan otomobilin sürücü yaralandı

1 saat önce

SİVAS'ta kontrolden çıkarak önce ahşap elektrik direğine daha sonra beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Direğe çarpan otomobilin sürücü yaralandı, System.String[]
SİVAS'ta kontrolden çıkarak önce ahşap elektrik direğine daha sonra beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde meydana geldi. Cengiz Çataltepe yönetimindeki 58 DK 903 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce ahşap elektrik direğine çarptı. Daha sonra savrulan otomobil beton elektrik direğine  çarparak durdu. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Çataltepe, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı Çataltepe kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Çataltepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:39 Kaynak: DHA
Alibaba, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meksika'da turistleri taşıyan yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı: 23 ölü, 30 yaralı 8 asırlık Çataloluk kilisesi definecilerin saldırısı nedeniyle yok olmak üzere İş yeri sahibi tarafından dövülen kadın çalışan ilk kez konuştu! Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 23:20:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Direğe çarpan otomobilin sürücü yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]