Kaza, Gaffar Okan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tramvay yolunda ilerleyen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 26 GA 522 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savruldu. Tramvay hattı üzerinde bulunan direğe çarpan otomobil kağıt gibi ezilerek hurdaya döndü.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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