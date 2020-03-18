Direğe çarparak durabildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Direğe çarparak durabildi - Son Dakika

Direğe çarparak durabildi

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir araç elektrik direğine çarptı.

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir araç elektrik direğine çarptı.


Mezarlık bayırında bugün saat 13.05'te trafik kazası meydana geldi. 16 KKF 35 plakalı Sercan E. idaresindeki araç, mezarlık bayırına çıkarken, ara yoldan yola çıkan 16 EJM 06 plakalı Feridun O. yönetimindeki araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Sercan E, orta refüjdeki direğe çarparak durabildi. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadı.


Trafik ekipleri tarafından tutanak tutularak olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:35 Kaynak: İHA

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