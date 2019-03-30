Direğe Çarpıp Devrilen Araçtaki 4 Kişi Yaralandı
16 dakika önce
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, aydınlatma direğine çarparak devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı.
ADIYAMAN'ın Gölbaşı
ilçesinde, aydınlatma direğine çarparak devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Bağlarbaşı
Köyü yakınlarında meydana geldi. Cuma Tırpan (41) yönetimindeki 27 DN 156 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Hüseyin Ular (13), Cennet Ular (44) ve Bedriye Tırpan (42) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:43 Kaynak: DHA
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