Son Dakika Haberleri: Direğe Çarpıp Devrilen Araçtaki 4 Kişi Yaralandı

Direğe Çarpıp Devrilen Araçtaki 4 Kişi Yaralandı

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, aydınlatma direğine çarparak devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı.

Direğe Çarpıp Devrilen Araçtaki 4 Kişi Yaralandı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, aydınlatma direğine çarparak devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Bağlarbaşı Köyü yakınlarında meydana geldi. Cuma Tırpan (41) yönetimindeki 27 DN 156 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Hüseyin Ular (13), Cennet Ular (44) ve Bedriye Tırpan (42) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:32 Kaynak: DHA

Bağlarbaşı, Adıyaman, Güncel
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