Son Dakika Haberleri: Direğe çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü
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Direğe çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

6 saat önce

KARAMAN'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Binici (30), yaşamını yitirdi.

Direğe çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

KARAMAN'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Binici (30), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Karaman- Konya karayolu otogar alt geçidi girişinde meydana geldi. Hasan Binici yönetimindeki 70 AB 070 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki yön levhası direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Binici, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla ağır yaralı halde Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Binici, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Karaman, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:45 Kaynak: DHA
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