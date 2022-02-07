Direğe sıkışan ineğin imdadına itfaiye koştu - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde atıl durumdaki aydınlatma direğine sıkışan ineğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi 429 sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başı boş şekilde bölgede otlayan inek, bir arazide atıl şekilde bulunan demir aydınlatma direğinin içerisine girdi. Girdiği direğin içerisinden geri çıkamayan inek demir direk içerisinde sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri direği hidrolik demir kesme makinesi ile kesti. Uzun uğraşlar sonucu ineği sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, hayvanı sahibine teslim etti. Vatandaşlar da ineğe zarar vermeden kurtaran itfaiye ekiplerine duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN