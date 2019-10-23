Son Dakika Haberleri: Direğe tırmanan "Örümcek Adam" yere böyle çakıldı
Son Dakika Güncel Direğe tırmanan 'Örümcek Adam' yere böyle çakıldı

Direğe tırmanan "Örümcek Adam" yere böyle çakıldı

1 saat önce

Direğe tırmanan "Örümcek Adam" yere çakıldı.

Direğe tırmanan "Örümcek Adam" yere çakıldı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Bu görüntü Fas'ta kayda alındı. Direğe tırmandı tırmandı tırmandı, tam hedefine ulaşmıştı ki beton saksıyla birlikte yere çakıldı. Beton saksı paramparça olurken düştüğü yerden kalkan adam ise, yoluna devam etti.

(İHA)

Direğe tırmanan Örümcek Adam yere böyle çakıldı

Örümcek Adam, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
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