Direğe tırmanan "Örümcek Adam" yere böyle çakıldı
1 saat önce
Direğe tırmanan "Örümcek Adam" yere çakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
Direğe tırmanan "Örümcek Adam" yere çakıldı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Bu görüntü Fas'ta kayda alındı. Direğe tırmandı tırmandı tırmandı, tam hedefine ulaşmıştı ki beton saksıyla birlikte yere çakıldı. Beton saksı paramparça olurken düştüğü yerden kalkan adam ise, yoluna devam etti.
(İHA)
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