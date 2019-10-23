Direğe tırmanan "Örümcek Adam" yere çakıldı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Bu görüntü Fas'ta kayda alındı. Direğe tırmandı tırmandı tırmandı, tam hedefine ulaşmıştı ki beton saksıyla birlikte yere çakıldı. Beton saksı paramparça olurken düştüğü yerden kalkan adam ise, yoluna devam etti.

(İHA)