Sait Emir'in organize ettiği bu festivalde, dünya direk dansı şampiyonu Nataliie Tatarinseva, Lara Joh ve Stephanie Peter hem performans sergiledi hem de direk dansı öğrencileri ile workshop yaptılar. 2010 yılından beri binlerce öğrenciye eğitim vermiş olan Afrocubanos Dans Okulu, aynı zamanda Türkiye'nin ilk direk dansı okulu ünvanını taşıyor. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu öğrenciler için kişisel gizliliğe çok dikkat ediliyor.

Direk dansı, bir spor ve dans olarak özellikle bayanlar tarafından tercih ediliyor. Erkeklerin alınmadığı direk dansı kurslarında, çalışan personel de bayanlardan oluşuyor. Pek çok spor dalına göre daha fazla kalori yaktıran, vücuttaki tüm kasları çalıştıran direk dansı, temelde kendi vücut ağırlığını taşıyabilme prensibine dayanıyor.

En çok sorulan sorulardan birisi de, ''ben daha önce spor yapmadım. Direk dansı yapabilir miyim?'' Sorusu. Dünya şampiyonu Nataliie, düzenli ve disiplinli bir çalışma ile herkesin bu sporu yapabileceğini söylüyor.

Ünlü isimlerin de aralarında olduğu pek çok bayan, direk dansı yapıyor. ''Peki neden direk dansı?'' Direk dansı kursuna katılan öğrencilerden Melis, bu soruya ''daha eğlenceli bir spor yapmamıştım.'' Olarak cevap veriyor. Yani, eğlenirken formda kalmak, akrobatik hareketleri yapabiliyor olmak, bu dansın en keyifli yanı diyebiliriz.

Direk dansı için ön yargılar ne zaman kırılacak?

''Bu konuda ön yargısı olan kişilerin sadece bir kez denemeleri veya bir performansı canlı olarak izlemelerini öneririm.'' Diyor Stephanie. Berin'de pilates ve yoga gibi direk dansı kurslarının da oldukça yaygın olduğunu da ekliyor. Nataliie'ye göre ise direk dansının ön yargıları 80'li yıllardaki Amerikan filmlerine dayanıyor.

Direk dansı yaparken neden bedenin büyük bir bölümünü açıkta bırakan kıyafetler giyiliyor? ''Bunun nedeni, bazı akrobarik hareketleri yaparken direğe tutunabilmek. Giysi olduğunda direkten kayma ve düşme riski oluyor. Bu nedenle kısa şort ve askılı tişört ile yapıyoruz. Tüm vücut ile direğe tutunmak gerekebiliyor. Örneğin hiç bir şekilde direği tutmadan havada ters durabiliyoruz. Bunu da vücudumuzu belirli bir denge ile direkte sabitleyerek yapıyoruz.'' Diyor Nataliie.

Direk dansı kurslarında komando gibi egzersiz yapıldığı doğru mu?

''Kesinlikle doğru. Direğe tırmanma, şınav, mekik, direk üzerinde karın hareketleri, kardiyo egzersizleri ve komandolara ek olarak esneklik egzersizleri de yapıyoruz.'' Diyor Nataliie.