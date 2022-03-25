Direk hırsızları yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Direk hırsızları yakalandı

25.03.2022 10:00
Direk hırsızları yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik direklerini çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik direklerini çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni Cirit Meydan Mahallesinde bulunan elektrik direklerini keserek hurdacıya sattığı iddiasıyla H.K. ve A.S. isimli şüpheliler Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların direkleri hurdacıya sattıkları tespit edildi.

Olay ile ilgili soruşturmayı titiz bir şekilde sürdüren asayiş büro ekipleri direkleri seri numarası ile tespit etti ve şahısları gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Adıyaman, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Direk hırsızları yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:19 Eski AK Partili vekilden, Erdoğan'ın toplantılarına sert eleştiri: Külliye'de olması da, X-Ray ile aranmamız da yanlıştı!
11:14 Haftanın son gününde dolar, sabit seyrini sürdürüyor: 14,82 TL
11:10 Kadirov açıkladı: Mariupol yönetim binasını ele geçirdik! Kentte kaçış ve zorla sınırdışı edilmeler yaşanıyor!
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
10:52 Portekiz yenilgisi sonrası Dünya Kupası hayal oldu
10:50 "Eşimi taciz etti" deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adama saldırı anları kamerada
10:46 Altın fiyatlarında son durum: Yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
10:22 Milli Takım dün yenildi, herkes Kuntz'un tercihlerinin sonucu belirlediğini düşünüyor
10:05 Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setine hırsız girdi!
10:04 Hemen başlıyor! Beşiktaş yeni hocası Ismael için bugün imza töreni düzenliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:28:33. #1.13#
SON DAKİKA: Direk hırsızları yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement