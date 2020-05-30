Direk yıkılınca yuvasız kalan leylek ve yavruları için seferber oldular - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesinde, leylek ve yavrularının yuvasının bulunduğu direk yıkıldı. Seferber olan bölge halkı ve doğa koruma ekipleri, direği yerine yeniden dikip, onardıkları yuvaya leylek ve yavrularını yerleştirdi.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine bağlı Gülyazı köyünde üzerinde leylek ve yavrularının yuvasının bulunduğu direk yıkıldı. Yuvası bozulan leylek, 2 yavrusuyla ortada kaldı. Durumu fark eden bölge halkı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar ekiplerle birlikte leylek ve yavruları için seferber oldu.Köye gelen Sandıklı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri köyde yaşayan vatandaşlarla birlikte direği yeniden dikti. Ardından yuvayı doğa şartlarına ve leyleğin yaşayabileceği hale yeniden dönüştüren ekipler, leylek ve yavrularını da sağlıklı şekilde yuvaya yerleştirdi. Ekipler, vatandaşlara destekleri için teşekkür etti.