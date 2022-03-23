Direklerdeki kabloları çaldılar - Son Dakika
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Direklerdeki kabloları çaldılar

23.03.2022 17:51
Direklerdeki kabloları çaldılar

Samsun'da hırsızlar, direklerde bulunan yaklaşık 300 metre uzunluğundaki haberleşme ve enerji kablosunu keserek çaldı.

Samsun'da hırsızlar, direklerde bulunan yaklaşık 300 metre uzunluğundaki haberleşme ve enerji kablosunu keserek çaldı.

Olay, Kavak ilçesinin Şeyhli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar 6 direk arasında bulunan 300 metre uzunluğundaki haberleşme ve enerji kablolarını direklere çıkıp keserek çaldı. Haberleşme kesilince hırsızlık olayı fark edildi. Olay jandarmaya haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Samsun, Enerji, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Direklerdeki kabloları çaldılar - Son Dakika


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