Direklerden Telefon Kablolarını Keserek Çalan 4 Kişi Tutuklandı

Direklerden telefon kablolarını keserek çalan 4 kişi tutuklandıKONYA - Konya'da direklerden telefon kablosu keserek çalan 4 kişi, polis tarafından yakalandı.

Direklerden telefon kablolarını keserek çalan 4 kişi tutuklandı



KONYA - Konya'da direklerden telefon kablosu keserek çalan 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Meram ilçesi Loras Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki telefon direklerinden bakır kablo kesen şahısları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Hasanköy Caddesi üzerinde plakasız bir araçtan şüphelenerek dur ihtarında bulundu. Tüm uyarılara rağmen durmayan sürücü kaçmaya başladı. Kovalamacada şüphelilerden birisi aracın arka camını kırarak polis araçlarının üzerine çaldıkları kabloları atmaya başladı ancak araç durduruldu. Bu sırada şüphelilerden üçü kaçtı biri ise yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Hasan U'nun ifadesinde, kaçanların Ahmet Ş, Serkan B. ve Cüneyt E. olduğunu söyledi. Kaçan şüpheliler daha sonra saklandıkları evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olayda kullandığı araç incelenmek üzere emniyete çekilirken, binlerce lira değerindeki kablolar toplandı. Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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