Son Dakika Haberleri: Direklerden Telefon Kablosu Çalan 4 Şüpheli Yakalandı

Direklerden Telefon Kablosu Çalan 4 Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

Konya'da telefon direklerindeki bakır kabloları çalan 4 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Direklerden Telefon Kablosu Çalan 4 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Konya'da telefon direklerindeki bakır kabloları çalan 4 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Merkez Meram ilçesi Loras Mahallesi'nde Türk Telekoma ait direklerdeki bakır kabloları kesen 4 kişiyi fark eden vatandaşlar polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede araştırma yapmaya başladı.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Caddesi'nde seyreden plakasız bir minibüsü fark eden polis ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu aracı durdurmaya çalıştı.

Aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerden Hasan U, kısa süren kovalamaca sonrasında yakalandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınan Hasan U'nun verdiği bilgiler doğrultusunda Ahmet Ş, Serkan B. ve Cüneyt E. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin direklerden kestikleri 15 metre bakır kablo ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:51 Kaynak: AA

Merkez, Konya, Polis, 3. Sayfa
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