DİREKLERE ÇARPAN KAMYONETTEKİ 2 KARDEŞ YARALANDI - Son Dakika
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DİREKLERE ÇARPAN KAMYONETTEKİ 2 KARDEŞ YARALANDI

05.05.2022 00:09
DİREKLERE ÇARPAN KAMYONETTEKİ 2 KARDEŞ YARALANDI

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet önce tabela direğine, ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet önce tabela direğine, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada, yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Osmanbükü Mahallesi girişinde meydana geldi. Turgay İlgiç yönetimindeki 09 UK 016 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce 9 metre yüksekliğindeki Osmanbükü yazılı tabela direğine, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Turgay İlgiç ile kamyonetteki kardeşi Ahmet İlgiç, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(BİLGİLENDİRME)

Haber:  Burhan CEYHAN/ AYDIN,


DİREKLERE ÇARPAN KAMYONETTEKİ 2 KARDEŞ YARALANDI
DİREKLERE ÇARPAN KAMYONETTEKİ 2 KARDEŞ YARALANDI
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİREKLERE ÇARPAN KAMYONETTEKİ 2 KARDEŞ YARALANDI - Son Dakika


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