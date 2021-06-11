Direkleri sayarken uçuruma yuvarlandı - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, elektrik direklerinin sayımını yaparken dengesini kaybedip 50 metreden uçuruma yuvarlanan Erman Keskin (41), yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Çarıkbozdağ Mahallesi Sarı Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir elektrik firmasında çalışan Erman Keskin, direklerin sayımını yaparken dengesini kaybedip, 50 metreden yuvarlandı. Arazide mahsur kalan Keskin, arkadaşlarını arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan Keskin, ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırık tespit edildiği, ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.